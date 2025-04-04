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44-летняя звезда "Венома" Мишель Уильямс в четвертый раз стала мамой – СМИ
Ребенка актрисе родила суррогатная мать.
Голливудская актриса, лауреат ряда престижных кинонаград Мишель Уильямс в четвертый раз стала мамой.
О пополнении в семье звезды сообщило 4 апреля издание People. Инсайдер поделился, что малыша родила суррогатная мать шесть недель назад. Близкое окружение сообщает, что артистка с мужем Томасом Кейлом в новом семейном составе прогуливалась в Нью-Йорке и просто сияла от счастья.
"Они не могли скрыть своего счастья от такого пополнения в семье. А Матильда (старшая дочь Уильямс от экс-супруга – прим. ред.) заботилась о своих младших братьях и сестрах", - говорит источник.
Больше подробностей о появлении крохи близкое окружение ничего не рассказывает. Мишель и Томас пока не подтверждают и не опровергают слухи.
Впрочем, если это окажется правдой, то этот ребенок будет третьим, появившимся во время брака актрисы с режиссером Томасом Кейлом. От предыдущих отношений с Хитом Леджером она воспитывает 18-летнюю дочь Матильду.
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