45-летний Ченнинг Татум напугал фото из больницы и сообщил о перенесенной операции

Звезда Голливуда уже объяснил, почему ему понадобилось хирургическое вмешательство.

Ченнинг Татум

Ченнинг Татум / © Associated Press

Голливудский актер Ченнинг Татум перенес операцию и показался в больничной палате.

В своем Instagram знаменитость сообщил о проблемах со здоровьем и заставил поклонников очень сильно волноваться за него. Артист опубликовал черно-белое фото, которое было сделано в больнице. На снимке 45-летний Ченнинг Татум лежит в палате на кровати.

"Просто еще один день. Еще один вызов. Этот будет непростым. Но неважно, поехали", - подписал фотографию звезда Голливуда.

Ченнинг Татум в больнице / © instagram.com/channingtatum

Ченнинг Татум в больнице / © instagram.com/channingtatum

Как оказалось, Ченнинг Татум перенес операцию. Хирургическое вмешательство актеру понадобилось на плече, поскольку он получил серьезную травму. У актера вывих акромиально-ключичного сустава. Чтобы вправить плечо на место, пришлось делать операцию.

Плечо Ченнинга Татума до операции / © instagram.com/channingtatum

Плечо Ченнинга Татума до операции / © instagram.com/channingtatum

Ченнинг Татум уже показал рентгеновский снимок до и после хирургического вмешательства. Актер не стал раскрывать, как именно получил травму, а лишь заверил, что справится со всеми проблемами, хоть это и будет нелегко.

Плечо Ченнинга Татума после операции / © instagram.com/channingtatum

Плечо Ченнинга Татума после операции / © instagram.com/channingtatum

