45-летний Дмитрий Кулеба женился на Светлане Павелецкой и удивил необычной церемонией дома

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая / © instagram.com/paveletskaya_svitlana

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба женился на возлюбленной, соучредительнице издательства «Книголав» Светлане Павелецкой.

Радостную новость пара объявила в Instagram. Влюбленные сообщили, что официально заключили брак. Сделали они это в режиме онлайн. В частности, Светлана и Дмитрий через видеосвязь общались с регистратором. Через «Дію» пара подписала актовую запись о браке. После этого регистратор заверила документы.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая заключили брак / © instagram.com/dmytro_kuleba

Также Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая уже успели отгулять необычную свадебную церемонию. Сделали они это прямо дома в кругу детей от предыдущих отношений и домашних любимцев.

Свадьба Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой / © instagram.com/dmytro_kuleba

Светлана Павелецкая надела белое платье и сделала сдержанную прическу, а вот Дмитрий Кулеба выбрал рубашку и брюки. После регистрации брака семья собралась за праздничным столом на крыльце их дома.

Отметим, Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая рассекретили свои отношения весной 2023 года, хотя их роман начался значительно раньше. Осенью прошлого года политик сделал предложение избраннице, а она ответила согласием. До этого Дмитрий Кулеба состоял в браке с депутатом Евгенией Кулебой, которая родила ему сына Егора и дочь Любу.

