45-летняя Даша Трегубова высказалась о пластике и какие инъекции красоты использует

Даша Трегубова

Актриса и телеведущая Даша Трегубова, которой в этом году исполнилось 45 лет, поделилась своим отношением к инъекциям красоты и рассказала о бьюти-режиме.

Знаменитость призналась, что хоть и не гонится за «стандартами красоты», однако ценит умеренный и разумный уход. Поэтому обращается к косметологам для процелур омоложения и увлажнения кожи. В то же время Даша регулярно ходит на массажи.

«Из инъекционных процедур люблю плазма-лифтинг и трансдерму. Уходовые и аппаратные процедуры у меня бывают крайне редко, раз в пару лет — с ними я не подружилась. Делаю массажи — они не только предотвращают застой лимфы, но и гарантируют хорошее настроение», — призналась звезда в интервью ТаблоID.

В то же время Даша объяснила, что не ищет «абсолютного идеала», а стремится просто улучшить то, что имеет. К тому же актриса не осуждает обращение к пластическим хирургам. По ее мнению, «каждый имеет право выбирать то, что ему больше нравится».

Тем не менее, в своем уходе Трегубова придерживается нескольких главных правил — забота о внутреннем состоянии, тщательное очищение кожи лица после макияжа и баланс в использовании косметики. При этом ежемесячно знаменитость тратит достаточно средств на основные процедуры.

«Ногти, ресницы, брови, волосы — ухаживаю ежемесячно, без исключений. Массажи — курсом раз в полгода. Спа — рандомно по желанию. Косметику уходовую и декоративную почти не покупаю — получаю от брендов. Косметолог — несколько раз в год. Зал — очень нерегулярно, но с этого лета наконец начала немного втягиваться в процесс. Сумму не скажу, но она не сногсшибательная», — пояснила актриса.

