45-летняя Екатерина Бужинская призналась, как худеет и отчего наотрез отказалась в питании

Украинская певица Екатерина Бужинская призналась как поддерживает себя в форме.

Не секрет, что исполнительница в свои 45 лет имеет отличный внешний вид. Екатерина говорит, что этому способствует не только генетика. В частности, она обращается к здоровому питанию и совсем исключила из рациона сладкое и мучное. Кроме того, Бужинская в свое время работала с врачами над очищением организма и добилась минус четырех килограммов на весах.

"Хочу очень поблагодарить своих родителей за замечательную генетику. Но раньше я могла есть сладкое на ночь, и не поправлялась. А сейчас я уже почти год не употребляю сахар, хлеб, всякие такие изделия. Никакой муки. Благодаря терапии Майера, которую я прошла в январе я избавилась от четырех килограмм, но для меня этого достаточно, потому что я никогда не была полной. Ну, может, только во время беременности. В принципе, я уже 20 лет почти в одном весе", - рассказала звезда в интервью РБК-Украина.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Знаменитость добавляет, что она избегает любых вредных привычек и следит за активностью в течение дня.

"Я не курю, не злоупотребляю, достаточно много работаю. Когда я выхожу со сцены, у меня мокрые просто все, даже волосы. То есть я много отдаю энергии. И, пожалуй, это и не дает набирать вес", — призналась артистка.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская резко высказалась о коллегах Таисии Повалий и Ани Лорак, которые во время войны променяли Украину на кровавые рубли.

Читайте также: