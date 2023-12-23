45-летняя Евгения Власова шокировала молодым видом и поделилась, как ей это удается

Артистка призналась, что у нее всего один крем для лица и один для тела.

Известная украинская певица Евгения Власова поделилась видео, где предстала без макияжа и шокировала своим видом.

Артистка призналась, что ее часто спрашивают, как ей удается в 45 лет выглядеть так красиво. По словам Власовой, у нее нет каких-либо секретов. Более того, исполнительница призналась, что она пользуется только одним кремом для лица и одним для тела:

"Очень часто слышу, как люди с восхищением говорят о том, как я так хорошо выгляжу в свои 45 лет, и это еще столько пережив. Многие думают, что я делаю что-то особенное для этого и пишут очень часто в директ, чтобы поделилась своими секретами. Но их нет, тех секретов. На сегодняшний день у меня даже один крем для лица и один для тела. Ни один крем и косметическая процедура не поможет, если внутри человека множество дисбалансов. И речь идет об энергетическом дисбалансе прежде всего", – рассказала Власова.

Артистка подчеркнула, что следует начинать с системы мышления и отметила, что "человечеству помогли забыть, что в первую очередь мы – энергия, вибрация".

45-летняя Евгения Власова очаровала внешним видом

Власова отметила, что главное никогда не чувствовать себя заложником и жертвой ситуации и всегда держать связь с собой:

"Изучать себя, свою жизнь и ее причинно-следственные события, то есть карму. Потому что только познающий себя познает Мир. Важно познать свои темные и светлые стороны, принять свои победы и проигрыши. Но в конце концов сознательно выбрать безусловную любовь и свет своего сердца", – прокомментировала певица.

Также Евгения Власова объявила, что запускает собственный проект, над которым работала семь месяцев. Курс артистки получил название "Я позволяю себе звучать":

"Я помогу тебе почувствовать, как посредством медитации, вибрации голоса, арт-терапии, чакрального пения, знания об энергоцентрах в теле, которые являются основой полноценной жизни, исцелять и укреплять все процессы жизни и тела", – пообещала артистка.

Напомним, ранее Евгения Власова поделилась фото со своим братом-красавцем. Певица рассказала, чем мужчина занимается во время войны.

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