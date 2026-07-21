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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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45-летняя Кристина Агилера тайно вышла замуж за своего бойфренда после 16 лет отношений — СМИ

Пара, которая уже 12 лет помолвлена, якобы наконец-то заключила брак.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Кристина Агилера

Кристина Агилера / © Associated Press

Американская певица Кристина Агилера тайно вышла замуж за своего бойфренда, с которым 16 лет уже в отношениях.

По крайней мере, именно так утверждает издание Daily Mail. Кристина Агилера с 2010 года находится в отношениях с Мэттью Ратлером. Влюбленные уже давно обручились. Избранник певицы сделал ей предложение 14 февраля 2014 года. Кроме того, 16 августа 2014 года у пары родилась дочь Самер. Однако заключать брак Кристина Агилера и Мэттью Ратлер не торопились.

Певица объясняла, что она хотела как можно больше насладиться моментом. Так что со свадьбой они и не торопились, чтобы не делать ее наспех. Но, похоже, это изменилось. Издание сообщает, что 45-летняя Кристина Агилера теперь официально замужем. Правда, ни сама исполнительница, ни ее избранник эту новость пока не подтверждают, но и не опровергают.

Кристина Агилера с бойфрендом / © Associated Press

Кристина Агилера с бойфрендом / © Associated Press

Если Кристина Агилера действительно вышла замуж за Мэттью Ратлера, то для нее этот брак стал вторым. Раньше артистка была замужем за Джорданом Братманом, от которого родила сына Макса. Пара расторгла брак в апреле 2011 года после восьми лет отношений.

Напомним, недавно бывшая участница группы Spice Girls Мелани Чисхолм впервые вышла замуж. Британская певица отыграла тайную свадьбу в Англии.

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Дата публикации
Количество просмотров
487
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