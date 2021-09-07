45-летняя Маричка Падалко призналась, делает ли уколы красоты

Также ведущая ответила, хотела ли бы пойти работать на другой телеканал.

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко пообщалась со своими фолловерами и ответила на некоторые их вопросы.

Так, в частности, любознательных пользователей интересовал секрет красоты звезды канала 1+1. Пользователи написали, что 45-летняя знаменитость невероятно выглядит. В ответе в Instagram-stories Падалко поделилась, что особых секретов не имеет и при этом призналась, делает ли "инъекции красоты".

"Да какие секреты? Если вы моя подписчица, то все обо мне знаете — здоровые привычки, генетика, наверное, а часто настроение помогает создавать иллюзию "хорошо выглядеть". Уколы не колю, ничего пока что "не корректирую". После 50 лет посмотрим", — рассказала телеведущая.

instagram.com/marichkapadalko

Также Маричка ответила, было ли у нее желание пойти работать с 1+1 на другой телеканал.

"Было. На пока несуществующий канал CNN Ukraine. Среди отечественных каналов — лучше "плюсов" нет", — заявила она.

Напомним, ранее Маричка Падалко вспомнила свое обучение в США. Ведущая поделилась одной забавной историей, как она хотела посреди учебного года убежать домой.

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