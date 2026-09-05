45-летняя Натали Портман родила в третий раз: что известно о родах звезды и отца ее ребенка

Натали Портман / © Associated Press

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Американская актриса Натали Портман родила в третий раз.

Радостную новость 45-летняя звезда пока сама не разглашает, однако изданию People удалось узнать эксклюзив. Артистка стала многодетной мамочкой еще в августе. Малыш знаменитости появился на свет в Париже, Франция.

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Кстати, папарцы уже даже успели застать актрису и ее избранника, французского продюсера Танги Детабля, на прогулке. Парочка шагала по улицам Парижа, при этом мужчина держал на руках их новорожденного малыша. Пол третьего ребенка артистки пока остается неизвестным, но раньше она уже намекала, кого именно ждет.

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Натали Портман / © Associated Press

Отметим, это первый общий ребенок Натали Портман и Танги Детабля. Сами влюбленные особо не разглашают подробности личной жизни, однако известно, что они находятся в отношениях с весны 2025 года.

До этого Натали Портман жила в браке с французским танцором Бенжаменом Мильпье. Пара развелась в марте 2024 года, поскольку мужчина изменил актрисе. У бывших супругов есть двое общих детей — 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия.

Напомним, недавно у 50-летнего сына легенды The Beatles Джона Леннона родился первенец. Музыкант Шон Леннон уже показал первые фото с новорожденным и рассекретил его имя.

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