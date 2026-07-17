45-летняя Наталья Валевская после намека на помолвку призналась, почему скрывает лицо возлюбленного

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

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Украинская певица Наталья Валевская, которая ранее интриговала фото кольца и намекала на помолвку, высказалась о личной жизни.

Артистка призналась, что сознательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. По ее словам, возлюбленный не стремится к публичности, поэтому она уважает его желание и не показывает его лицо в соцсетях. Именно поэтому на общих фотографиях мужчина появляется с закрытым эмоджем лицом.

Валевская убеждена, что счастье любит тишину, а чрезмерная открытость вредит только отношениям. Более того, певица говорит, что не привыкла делиться личными переживаниями даже с ближайшим окружением.

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Наталья Валевская с избранником / © instagram.com/valevska_official

«Это его желание, которое я уважаю. Не нужно этого показывать, что-то должно для меня оставаться. Если бы не профессия, я не выходила бы из ракушки. Я такая же женщина, что-то убираю в доме. Это все остается частным, и я имею право. Не делайте из жизни проходной двор. Даже очень близким людям не нужно знать, что происходит с вами. Для этого должна быть одна персона, которой вы доверяете — это вы», — отметила Валевская в интервью «РБК-Украина».

Кстати, уже несколько лет Наталья Валевская находится в отношениях с мужем по имени Андрей. С ним певица начала роман после разрыва с мужем Владимиром Пригладю, с которым была вместе 20 лет.

Напомним, недавно звезда группы DZIDZIO Орест Галицкий сыграл свадьбу в США и показал свою жену-красавицу.

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