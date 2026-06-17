45-летняя Наталья Валевская с кольцом на руке намекнула на помолвку: "Естественное развитие отношений"

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

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Украинская певица Наталья Валевская, которая ранее откровенно рассказала о своих заработках, намекнула на помолвку с бойфрендом.

10 июня артистка отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 45 лет. Артистка уже рассекретила, какой подарок получила от возлюбленного Андрея. Избранник порадовал певицу кольцом. Некоторые пользователи предположили, что это намек на помолвку. Издание Oboz.ua поинтересовалось у Натальи Валевской, действительно ли в ее личной жизни произошли изменения. На что певица загадочно ответила, что помолвка — это естественное развитие отношений.

«Мне кажется, когда люди уже не один год вместе, это даже не намек и не громкое заявление. Это просто природное развитие отношений», — интригует артистка.

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Подарок Наталии Валевской от возлюбленного / © instagram.com/valevska_official

Однако впоследствии певица все же добавила, что для нее брак не важен. Артистка гораздо больше ценит гармонию в отношениях. Для исполнительницы важно быть счастливой рядом с любимым человеком, а брак для нее не принципиален.

«Для меня сегодня счастье значительно важнее любых формальностей. Это для меня ценнее, чем штамп в паспорте, поход в ЗАГС или большое празднование. Конечно, семья важна. Особенно сейчас, когда мы живем в столь непростое время. Но для меня гораздо важнее, чтобы эти отношения были настоящими, а не просто официально зарегистрированными. Гармония — вот что имеет значение. Если вы спросите, принципиально ли для меня выйти замуж, отвечу: нет», — подытожила артистка.

Наталья Валевская с возлюбленным / © instagram.com/valevska_official

Отметим, Наталья Валевская уже была в браке. Первым мужем знаменитости был продюсер Владимир Пригладь. Пара состояла в браке в течение 18 лет, но в 2022-м развелась. Сейчас Наталья Валевская не одинока. В 2023 году певица рассекретила, что находится в отношениях с мужчиной, по имени Андрей.

Напомним, ранее Наталья Валевская выдала правду о взаимоотношениях с артисткой Наталией Могилевской. Исполнительница также призналась, как изменилась ее мнение о звездной коллеге.

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