45-летняя Соломия Витвицкая беременна первенцем и показала свой заметно округлившийся животик
Долгое время звезда скрывала эту новость. Отцом малыша является военнослужащий.
Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая впервые станет мамой.
Радостной новостью 45-летняя звезда поделилась в Instagram. Будущая мама с заметно округлившимся животиком предстала вместе со своим женихом-военным Алексеем Ситайлом. Пара обручилась в прошлом году на День святого Валентина. Теперь счастливые молодожены в руках со снимками УЗИ сообщили о новом этапе в жизни.
«В ожидании нашего чуда», — восхитила подписью Соломия.
В комментариях поклонники и звездные друзья разразились поздравлениями и искренне разделили эмоции счастья.
Лучшая новость, которая только может быть!!! Соличка, плачу от счастья
Боже!!! Благодаря вашей новости я чувствую сейчас такое огромное светлое счастье, что передать не могу! Как же это прекрасно! Поздравляю!
Поздравляю! Божьего благословения Вашей семье!
К слову, история знакомства пары началась еще до полномасштабного вторжения — они пересекались в кругу общих друзей. Впрочем, настоящее сближение произошло уже после 24 февраля, когда большая война изменила жизнь обоих. Алексей сразу вступил в ряды ВСУ, а ведущая начала волонтерить. С тех пор общение начало активно набирать обороты.
Пара переживала длительные разлуки, однако поддерживала связь и находила возможность видеться, когда позволяла служба. В феврале 2025 года роман перерос в помолвку. Теперь же история любви Соломии и Алексея получила новый этап — пара готовится стать родителями, и, судя с опубликованых фото, пополнение в семье ожидается уже совсем скоро.
