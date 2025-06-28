45-летняя Соломия Витвицкая показалась в спортзале и раскрыла специфику занятий: "Это не про пресс"

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая рассказала о своих спортивных тренировках и как они ей помогают на самом деле.

Звезда в фотоблоге отметила, что физическая активность для нее уже давно стала не только способом поддержать форму, а настоящим инструментом восстановления внутреннего ресурса. По словам Витвицкой, после 40 лет тренировки приобретают совсем другой смысл - это не просто о красивом теле, а о глубокой заботе о себе и своей психике. Поэтому она ходит на тренировки минимум дважды в неделю.

"После 40 тренировки — это уже не про пресс и бедра. Это про заботу о себе. Серьезно. Силовые хотя бы дважды в неделю — это мой рецепт от стресса, усталости и апатии. Регулярные тренировки не только подтягивают тело, но и держат в тонусе психику. А еще: уменьшают риск атеросклероза; укрепляют сердце и кости; поддерживают баланс гормонов; снижают тревожность и риск депрессии; улучшают сон, память и настроение", — написала звезда.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Особое внимание Соломия обратила на то, как тренировки разгружают во времена войны. Она призналась, что именно физическая активность позволяет ей сохранять равновесие.

"В условиях войны — это еще и способ не сойти с ума, когда не высыпаешься из-за обстрелов и кажется, что все вокруг сходят с ума. Когда я тренируюсь, я возвращаю себе контроль: над телом, над эмоциями, над собственной жизнью. И пока есть силы поднять гантелю — будет и сила держать себя. И держать мир вокруг", — добавила ведущая.

Напомним, недавно певица Оля Полякова поделилась своими спортивными хитростями, которые помогают ей худеть в 46 лет.