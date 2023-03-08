45-летняя Василиса Фролова в мини-платье показала, как двухлетие сына в Дубае праздновала

Украинская ведущая Василиса Фролова 7 марта отпраздновала день рождения сына Родиона. Мальчику исполнилось два года.

По этому случаю звездная мама вместе со своим мужем, отцом Родиона, продюсером Дмитрием Котеленцем устроила ему настоящий праздник. Родители пригласили друзей Родиона в детский хаб в Дубае, где вся семья сейчас находится.

На странице в Instagram Фролова разместила несколько фото и видео. На фото маленький именинник позирует вместе с мамой и папой в зеленом наряде. В свою очередь Василиса искренне улыбается и обнимает мужа:

"Часто думаю о том, что бы произошло со мной, если бы не ребенок. Спасибо тебе, Дмитрий, за жизнь во мне", — подписала снимки Фролова.

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Как ранее рассказывала Василиса Фролова, последние семь лет ее муж Дмитрий Котеленец, который в мирное время был телевизионным продюсером, работает в компании "Warner Brothers" в ОАЭ. В январе 2022 года Василиса с сыном и мужем уехали в ОАЭ. На этом настоял избранник ведущей. Котеленец был уверен, что россия полномасштабно вторгнется на территорию Украины.

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