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45-летняя звезда сериала "Клон" в образе секси-чертика произвела настоящий фурор в Сети

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45-летняя звезда сериала "Клон" в образе секси-чертика произвела настоящий фурор в Сети

Джованна Антонелли / instagram.com/giovannaantonelli

Актриса похвасталась аппетитной фигурой.

Известная бразильская актриса, телеведущая и певица Джованна Антонелли произвела настоящий фурор в Сети.

Так, звезда сериала "Клон" запостила в своем Instagram горячие фото, где сексуально позирует в образе чертика. 45-летняя артистка оделась в облегающий красный костюм с рожками и хвостиком.

Джованна Антонелли / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонелли / instagram.com/giovannaantonelli

Джованна также вернулась к камере полубоком, демонстрируя пышные ягодицы.

Джованна Антонелли / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонелли / instagram.com/giovannaantonelli

"Рада встрече! Надеюсь, вы угадали мое имя?" – подписала публикацию звезда.

Джованна Антонелли / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонелли / instagram.com/giovannaantonelli

В комментариях ошарашенные пользователи взорвались сообщениями.

  • Ты идеальна
  • Прекрасная
  • Горячая штучка
  • Сексапильный демон

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