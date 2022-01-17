45-летняя звезда сериала "Клон" в образе секси-чертика произвела настоящий фурор в Сети

Актриса похвасталась аппетитной фигурой.
Известная бразильская актриса, телеведущая и певица Джованна Антонелли произвела настоящий фурор в Сети.
Так, звезда сериала "Клон" запостила в своем Instagram горячие фото, где сексуально позирует в образе чертика. 45-летняя артистка оделась в облегающий красный костюм с рожками и хвостиком.
Джованна также вернулась к камере полубоком, демонстрируя пышные ягодицы.
"Рада встрече! Надеюсь, вы угадали мое имя?" – подписала публикацию звезда.
В комментариях ошарашенные пользователи взорвались сообщениями.
- Ты идеальна
- Прекрасная
- Горячая штучка
- Сексапильный демон
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