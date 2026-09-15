46-летний Маколей Калкин попал в курьез из-за слухов о свадьбе и признался, действительно ли женат

Маколей Калкин и его невеста Бренда Сонг / © Associated Press

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Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин и его невеста, актриса Бренда Сонг, оказались в забавной ситуации на красной дорожке во время премии «Эмми».

Так, супруги случайно рассекретили свой семейный статус. И все дело в фотографе, который призвал пару позировать, ошибочно обратившись к ним как к супругам, пишет Us Magazine.

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Когда фотограф назвал 46-летнего Калкина и 38-летнюю Сонг «господином и госпожой Калкин», актриса сразу его исправила: «Еще нет! Еще нет!». После этого она повернулась к возлюбленному, похлопала его по груди и с улыбкой добавила: «Скоро!».

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Калкин подыграл невесте и в шутку закатил глаза, ответив: «Возможно, когда-нибудь — если мне повезет!».

Маколей Калкин и его невеста Бренда Сонг / © Associated Press

К слову, для выхода на публику знаменитости выбрали перекликающиеся между собой наряды. Калкин появился в блестящем сером блейзере, черной рубашке и брюках, а Сонг надела элегантное черное платье без бретелей.

Пара вместе уже много лет, однако официально мужем и женой они еще не стали. Калкин и Сонг познакомились еще в 2014 году, а романтические отношения между ними начались в 2017 году. В 2022 году стало известно, что актеры обручились.

За время общения они стали родителями двоих сыновей. В 2021 году у пары родился первенец Дакота, а в 2022 году — второй сын Карсон. Имя старшему мальчику дали в честь сестры Маколея, Дакоты Калкин, погибшей в 2008 году после дорожной аварии.

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Маколей Калкин и его невеста Бренда Сонг / © Associated Press

Несмотря на помолвку, со свадьбой актеры пока не спешат. В прошлом году в одном совместном интервью Cosmopolitan Сонг призналась, что они даже обсуждали возможность просто «сбежать» и тайно пожениться. В то же время, она пошутила, что ее мама вряд ли смирилась бы с решением отказаться от большого празднования.

Калкин также объяснял, что им с Сонг не нужно в спешке идти к алтарю. По словам актера, главное для них то, что они уже определились с совместным будущим.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о крепком 40-летнем браке актера Станислава Боклана — что известно о его жене и как выглядят дети и внуки.

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