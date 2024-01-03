46-летняя "Баффи" Сара Мишель Геллар в купальнике блеснула стройной и подтянутой фигурой

Знаменитость похвасталась, как наслаждается отдыхом.
Звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров", актриса Сара Мишель Геллар решила 2024 год начать с отпуска.
Знаменитость отправилась на отдых к океану. Там актриса наслаждается отпуском, любуется невероятными пейзажами, читает книги и купается.
Не забывает Геллар и радовать своих подписчиков фотографиями с отдыха. В частности, актриса публикует довольно пикантные фото в купальнике. 46-летняя знаменитость показалась в желтом сплошном купальном наряде и продемонстрировала, что у нее стройная и подтянутая фигура.
"Если я не читаю ваши сообщения, то вот почему! Отпуск…", – подписала снимки актера.
Подписчики актрисы были просто ошеломлены ее новыми фото. Фанаты засыпали кумира комплиментами и пожелали хорошо провести время.
- Ты единственный человек, которого я знаю, который с годами становится только моложе. Желаю твоей семье счастливого нового года!
- Вы просто невероятно выглядите!
- С годами ты осталась такой же чудесной и прекрасной!
А вот украинская актриса Наталка Денисенко отправилась на отдых в Одессу. Артистка уже похвасталась, как в бикини понежилась в джакузи и поплавала с дельфинами.
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