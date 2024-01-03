46-летняя "Баффи" Сара Мишель Геллар в купальнике блеснула стройной и подтянутой фигурой

Звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров", актриса Сара Мишель Геллар решила 2024 год начать с отпуска.

Знаменитость отправилась на отдых к океану. Там актриса наслаждается отпуском, любуется невероятными пейзажами, читает книги и купается.

Сара Мишель Геллар на отдыхе / Фото: instagram.com/sarahmgellar

Не забывает Геллар и радовать своих подписчиков фотографиями с отдыха. В частности, актриса публикует довольно пикантные фото в купальнике. 46-летняя знаменитость показалась в желтом сплошном купальном наряде и продемонстрировала, что у нее стройная и подтянутая фигура.

Сара Мишель Геллар / Фото: instagram.com/sarahmgellar

"Если я не читаю ваши сообщения, то вот почему! Отпуск…", – подписала снимки актера.

Сара Мишель Геллар / Фото: instagram.com/sarahmgellar

Подписчики актрисы были просто ошеломлены ее новыми фото. Фанаты засыпали кумира комплиментами и пожелали хорошо провести время.

Ты единственный человек, которого я знаю, который с годами становится только моложе. Желаю твоей семье счастливого нового года!

Вы просто невероятно выглядите!

С годами ты осталась такой же чудесной и прекрасной!

А вот украинская актриса Наталка Денисенко отправилась на отдых в Одессу. Артистка уже похвасталась, как в бикини понежилась в джакузи и поплавала с дельфинами.

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