46-летняя Дарья Трегубова жестко отреагировала на упреки, что стала жертвой пластической хирургии

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

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Украинская актриса Дарья Трегубова жестко отреагировала на упреки, что стала жертвой пластической хирургии.

Совсем недавно в своем Threads 46-летняя артистка поделилась видео, как читает стихотворение Юрия Рыбчинского «Монолог жінки». Актрису засыпали комплиментами, что у нее просто невероятная дикция и слушать ее — одно удовольствие. Однако в комментариях появилось и обсуждение внешности Дарьи Трегубовой. Актрису заподозрили в злоупотреблении пластическими операциями.

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Актриса решила прокомментировать эти упреки. Знаменитость резко ответила, что сейчас такое время, что достаточно разнообразных уходовых процедур, которые помогают поддерживать хороший внешний вид и без пластики. Также Дарья Трегубова отметила, что комментаторам следует развивать критическое мышление и учиться ответственности за собственные утверждения вместо того, чтобы оценивать внешность.

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«Вот правда, в 2026 году намного легче выглядеть красиво без пластической хирургии (это эмпирический опыт), чем воспитывать у себя критическое мышление и ответственность за собственные утверждения», — резко ответила актриса.

Пост Дарьи Трегубовой / © instagram.com/dasha.tregubova

Напомним, тем временем жена певца Виктора Павлика не отказывается от пластических операций. Недавно блогерша Екатерина Репяхова честно призналась, что изменила в себе, и показала, как выглядела до того, как легла под нож хирурга.

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