46-летняя дива Монро впервые призналась, что сменила фамилию и начала трансгендерный переход

Украинская блогерша, дива Монро впервые рассказала об изменении фамилии и начале трансгендерного перехода.

Знаменитость поделилась, что обновляла свой паспорт. 46-летняя блогерша решила, что может же выбрать себе другую фамилию. Звезда недавно стала официально Монро. Правда, имя осталось предыдущим, а также отчество.

"Я сменила фамилию. Теперь я Монро — это фамилия. Это добавляет такой уверенности. Почему я этого не сделала раньше, не понимаю. Я жила в ужасе", — поделилась блогерша в подкасте "Ночі Дівочі".

Дива Монро / Фото: instagram.com/monritta

Сейчас Монро по документам – мужчина. Правда, блогерша начала трансгендерный переход. Монро признается, что это очень сложно и дорого. Знаменитость поделилась, что основная проблема – это то, что нужно внешне соответствовать образу типичной женщины или мужчины. На это нужно потратить много времени и ресурсов.

"Я сейчас в процессе трансгендерного перехода, но здесь история, о которой мало кто говорит. У нас в гендерном обществе есть образ типичной женщины и типичного мужчины. И вот когда ты – трансгендерный человек, ты должен соответствовать какому-то условному образу. Обязательно ухожена., волосы Ты должна быть феминной, а мужчина – маскулинный. И в этом проблема. Это очень дорого. Трансгендерный переход – это пи**ец как сложно, пи**ец как дорого, и никакие гормоны из вас не сделают мужчину и женщину, даже если вы будете принимать их длительное время. Да, безусловно, у вас будут изменения, и они будут заметны, но это не так", — добавила знаменитость.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

Напомним, недавно Монро рассказала, как ходила в военкомат и прошла военно-врачебную комиссию. Кроме того, блогерша призналась, что будет делать, если получит повестку.

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