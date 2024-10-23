46-летняя дива Монро заговорила об усыновлении и ответила на слухи о рождении сына

Популярная блогерша Монро заговорила об усыновлении и ответила на слухи, что у нее родился сын.

В последнее время в своих соцсетях 46-летняя знаменитость активно рассказывает и показывает мальчика Льва, которому уже пять месяцев. В Сети начали поговаривать, что это сын Монро. Блогерша говорит, что понимала, что такие разговоры могут начаться. Однако знаменитость уверяет, что это сын ее близкой подруги Натальи. По словам блогерши, если бы у нее родился ребенок, то он бы это не скрывал.

"Я сразу понимала, что пойдут эти разговоры. Однако если бы мальчик был мой, я бы сказала об этом, вы же меня знаете. Зачем скрывать? Я достаточно искренна и открыта. С подругой Натальей, которая недавно стала мамой, у нас очень длинный путь отношений, мы партнерши. Поэтому я ей помогаю, все время под рукой", — объяснила Монро в интервью Oboz.ua.

Монро с сыном подруги / Фото: instagram.com/monritta

Сама же блогерша не готова стать мамой. Также 46-летняя Монро признается, что не решается на усыновление. Блогерша отмечает, что дети – это большая ответственность, а она к ней пока не готова.

"Нет-нет, спасибо. Буду честной: дети – это ответственность, к которой я недостаточно готова. Всегда это понимала, а сейчас осознала еще больше", — добавила блогерша.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

Напомним, ранее Монро рассказывала о своем походе в ТЦК. Также знаменитость призналась, пригодна ли к военной службе. К слову, по документам блогерша является мужчиной.

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