ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
901
Время на прочтение
1 мин

46-летняя Ефросинина насмешила неудачными кадрами и показала свое лицо без капли макияжа

Ведущая призналась, что на самом деле иногда случается по ту сторону экрана.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина показала неудачные кадры.

В фотоблоге знаменитость опубликовала серию собственных фото и посмеялась над своей внешностью в разные периоды. В частности, Маша не постеснялась показаться настоящей и засветиться ненакрашенной или не с того ракурса.

"Все, красавицы, расходимся — пришла я на пике своей фотогеничности", — с юмором подписала фотографии звезда.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Впрочем, в комментариях друзья Ефросининой и поклонники принялись уверять ее, что в любой ситуации она выглядит непревзойденно. К тому же, некоторые добавили, что это позволяет осознавать им, что не всегда все бывает идеально.

  • "Мне нрав везде" – Melovin

  • "Ну классно же" – Анна Сагайдачная

  • Ну вот только женщина со здоровой самооценкой может посмеяться над собой и опубликовать такие смешные фото. Вы невероятная, Маша

  • На самом деле такие фотоподборочки полезно публиковать, чтобы такие, как я, вспоминали — все мы красивы и бываем неидеальны

Напомним, недавно Маша Ефросинина впервые за долгое время высказалась о двух детях и показала их заграничную поездку.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie