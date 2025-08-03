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- Гламур
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46-летняя Ефросинина насмешила неудачными кадрами и показала свое лицо без капли макияжа
Ведущая призналась, что на самом деле иногда случается по ту сторону экрана.
Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина показала неудачные кадры.
В фотоблоге знаменитость опубликовала серию собственных фото и посмеялась над своей внешностью в разные периоды. В частности, Маша не постеснялась показаться настоящей и засветиться ненакрашенной или не с того ракурса.
"Все, красавицы, расходимся — пришла я на пике своей фотогеничности", — с юмором подписала фотографии звезда.
Впрочем, в комментариях друзья Ефросининой и поклонники принялись уверять ее, что в любой ситуации она выглядит непревзойденно. К тому же, некоторые добавили, что это позволяет осознавать им, что не всегда все бывает идеально.
"Мне нрав везде" – Melovin
"Ну классно же" – Анна Сагайдачная
Ну вот только женщина со здоровой самооценкой может посмеяться над собой и опубликовать такие смешные фото. Вы невероятная, Маша
На самом деле такие фотоподборочки полезно публиковать, чтобы такие, как я, вспоминали — все мы красивы и бываем неидеальны
Напомним, недавно Маша Ефросинина впервые за долгое время высказалась о двух детях и показала их заграничную поездку.