46-летняя Ефросинина высказалась о возрастных изменениях и какие инъекции красоты и уходовые процедуры делает

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина рассказала о своем уходе и возрастных изменениях.

Знаменитость поделилась секретами бьюти-ухода и то, как она поддерживает свою красоту в 46 лет. В интервью "Beauty PRO" Маша призналась, что не боится говорить об инъекциях красоты и аппаратных процедурах, ведь считает их естественной частью заботы о себе. Поэтому поделилась, что регулярно обращается к врачу, чтобы делать подтяжки и различные виды инъекций красоты.

"Я делаю мало (процедур по эстетической медицине — прим. ред.). SMAS-лифтинг (безоперационная подтяжка кожи с помощью ультразвука на глубоком уровне — прим. ред.) делаю раз в год-полтора. Все это я отдала в руки моей эстетистке — она решает, что делать. Прихожу к ней раз в три – четыре месяца. Периодически делаю ботокс, но сейчас его нет, и инъекции — пять или семь точек в лицо. И я могу не спать всю ночь, а потом проснуться свежей. Все процедуры направлены на подпитку всех слоев кожи, стимуляцию коллагена и то, чтобы держался мой каркас", — призналась Ефросинина.

Реклама

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая объяснила, что результаты процедур помогают ей оставаться в тонусе даже в насыщенном рабочем графике. Она подчеркнула, что все процедуры делаются по четкому протоколу и помогают подчеркнуть естественную красоту на фоне ее возрастных изменений. Кроме того, Маша также отметила, что кроме процедур, ходит в спортзал и заботится о ментальном здоровье.

"Систематически круглый год я делаю стратосферу и IQON. Это если ты хочешь подтянуть кожу и избавиться от отеков, что для меня очень актуально. Потому что я склонна к отекам и у меня начались возрастные гормональные колебания. К пилатесу, йоге и медитациям добавила зал, потому что женщинам после 40 надо работать с мышцами", — подчеркнула интервьюерка.

Напомним, недавно певица Даша Майорова уменьшила грудь и объяснила, почему решилась на пластическую операцию.