46-летняя Екатерина Бужинская призналась, прибегала ли к инъекциям красоты и уколам для похудения
Исполнительница впервые откровенно призналась, как поддерживает внешность и делала ли пластические процедуры.
Украинская певица Екатерина Бужинская поделилась подробностями о своем внешнем виде и планах относительно фигуры.
Артистка отметила, что ее вес сейчас немного превышает желаемый и она хотела бы уменьшить объемы некоторых частей тела, в частности живота. Она уточнила, что спортом убрать проблемные зоны очень сложно, поэтому рассматривала и пластическую хирургию, уже консультировалась с врачом. Однако певица категорически высказалась против новейших методов похудения через инъекции.
"Сейчас я вешу 57 кг — это много. Мой вес — 55 кг. Два килограмма я бы с удовольствием сбросила. Я против новомодных способов на уколах для похудения. Они могут навредить здоровью, если ими злоупотреблять", — поделилась исполнительница в интервью Славы Демина.
При этом Бужинская призналась, что первые инъекции красоты начала делать в 27 лет, а сейчас активно пользуется услугами косметолога для борьбы с возрастными изменениями. Она отметила, что липосакцию, если ее делать, стоит сочетать с правильным питанием. Певица также опровергла слухи об изменении формы носа, подчеркнув, что любые изменения касаются только ухода за кожей и коррекции возрастных проявлений.
Напомним, недавно Екатерина Бужинская впервые откровенно рассказала, кто помешал ей построить карьеру в России. Артистка вспомнила свой опыт работы с российскими продюсерами в 2000-х.