46-летняя Ева Лонгория в купальнике шокировала похудевшей фигурой и кубиками пресса

Актриса родила первенца в 2018 году.

Голливудская актриса Ева Лонгория после рождения сына в течение трех лет усовершенствовала свою форму.

Похоже, звезде сериала "Отчаянные домохозяйки", которая регулярно занималась спортом, это более чем удалось. В фотоблоге 46-летняя знаменитость похвасталась результатом тренировок, опубликовав фото в розовом купальнике. В кадре Ева позировала, опустив ножки в бассейн. Заметно, как артистка невероятно похудела. Также через ткань просвечивался стальной пресс актрисы.

Ева Лонгория / instagram.com/evalongoria

"Так выглядит Рождество в Лос-Анджелесе", – прокомментировала снимок Лонгория.

Со своей стороны, поклонники обратили внимание на вид кумирши. Они признались, что мечтают иметь такую же фигуру.

Вау, маммасита

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