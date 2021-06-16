46-летняя Ева Лонгория в обтягивающем костюме ошеломила горячими тренировками

Актриса поделилась энергичными упражнениями.
Известная американская актриса Ева Лонгория, которая недавно показала тренировки с двухлетним сыном, продолжает совершенствовать свою фигуру.
Так, звезда "Отчаянных домохозяек" на своей странице в Instagram поделилась с фанатами новым видео горячих тренировок.
На ролике энергичная Ева в сером обтягивающем спортивном костюме, белых кроссовках и с хвостиком на голове выполняет ряд силовых упражнений. В спортивном образе и с наушниками под нашумевший хит Despacito знаменитость прокачивает свое тело. На видео актриса тренируется дома на мини-батуте, рядом с которым лежат две пары голубых гантель.
Пост звезда коротко подписала: "Найди время, чтобы найти свой ритм".
Поклонники были в восторге от ролика Лонгории и ее физических умений. Фоловеры отметили, что звезда имеет фантастические формы.
- Прекрасная
- Очень горячая
- Я сожгла калории только от того, как увидела ваши тренировки
- Вы — настоящий мотиватор
Напомним, недавно Ева Лонгория в своем фотоблоге похвасталась подтянутым телом в бикини. На фото актриса продемонстрировала роскошные формы.