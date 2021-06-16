46-летняя Ева Лонгория в обтягивающем костюме ошеломила горячими тренировками

Актриса поделилась энергичными упражнениями.

Известная американская актриса Ева Лонгория, которая недавно показала тренировки с двухлетним сыном, продолжает совершенствовать свою фигуру.

Так, звезда "Отчаянных домохозяек" на своей странице в Instagram поделилась с фанатами новым видео горячих тренировок.

На ролике энергичная Ева в сером обтягивающем спортивном костюме, белых кроссовках и с хвостиком на голове выполняет ряд силовых упражнений. В спортивном образе и с наушниками под нашумевший хит Despacito знаменитость прокачивает свое тело. На видео актриса тренируется дома на мини-батуте, рядом с которым лежат две пары голубых гантель.

Пост звезда коротко подписала: "Найди время, чтобы найти свой ритм".

Поклонники были в восторге от ролика Лонгории и ее физических умений. Фоловеры отметили, что звезда имеет фантастические формы.

Прекрасная

Очень горячая

Я сожгла калории только от того, как увидела ваши тренировки

Вы — настоящий мотиватор

Напомним, недавно Ева Лонгория в своем фотоблоге похвасталась подтянутым телом в бикини. На фото актриса продемонстрировала роскошные формы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку