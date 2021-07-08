46-летняя Ева Лонгория восхитила фигурой в подборке своих пикантных снимков в бикини

Актриса вызвала фурор в Сети.
Голливудская актриса Ева Лонгория показала результат неутомимой работы над своей фигурой
Знаменитость регулярно занимается спортом и достигла идеального тела. Именно им 46-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" решила похвастаться в фотоблоге. Так, артистка запостила в ленте 10 фотографий, на которых позирует в купальниках.
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"Немного поздно на #NationalBikiniDay, но оставлю это прямо здесь", — написала она.
Поклонники оценили и купальники, и вид Евы. Читатели признались, что были ошеломлены фигурой кумира и поблагодарили за мотивацию выглядеть так же.
- Ева!!! Как Бог создал такое совершенство?
- Ты роскошная
- Идеальное тело
Напомним, ранее Ева Лонгория в бикини похвасталась подтянутым телом. Звезда сделала Селфи на пляже.