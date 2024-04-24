46-летняя Ирина Горовая призналась, находится ли в романтических отношениях: "Со мной иногда сложно"

Украинский продюсер Ирина Горовая откровенно призналась, находится ли сейчас в романтических отношениях.

Знаменитость не очень охотно делится подробностями из личной жизни и почти ничего не рассказывает. Впрочем, на этот раз Горовая сделала исключение. Продюсер призналась в интервью для "Люкс ФМ", свободно ли ее сердце.

Знаменитость рассказала, что пока у нее нет второй половинки. Впрочем, Ирина Горовая точно знает, какой человек должен быть рядом с ней. Продюсер поделилась, что ее будущий мужчина должен быть сильным духом, которого она будет уважать и который ее будет вдохновлять. Но самое главное для знаменитости – это любовь.

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Нельзя заказать мужчину как с картинки. Это должна случится любовь. Конечно, это должен быть сильный человек, потому что рядом со мной иногда сложно. Поэтому это должен быть сильный человек, которого я уважаю, которым я вдохновляюсь. Неважно, с какой он бизнес историей, но важно, чтобы у нас были партнерские отношения. Важно, чтобы я уважала человека и это была цельная личность", — поделилась продюсер.

Отметим, у Ирины Горовой было два брака. Первым мужем знаменитости стал музыкант Юрий Горовой, от которого она родила дочь Наталью. Второй раз продюсер вышла замуж за рэпера Потапа. У бывших супругов есть совместный сын Андрей.

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, ранее Ирина Горовая рассказала, общается ли их общий с Потапом 15-летний сын с отцом, а также как подросток реагирует на скандалы вокруг рэпера, которые не утихают.

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