46-летняя Ирина Горовая в топе и обтягивающих лосинах ошеломила стойкой вверх ногами

Украинский продюсер Ирина Горовая ошеломила, как самостоятельно без помощи выполняет стойку вверх ногами.

46-летняя знаменитость два месяца постоянно тренируется и уже достигла определенных результатов. Ирина Горовая призналась, что уже может самостоятельно выполнять стойку вверх ногами без чьей-либо помощи, хотя раньше очень сильно боялась это делать.

В своем Instagram Горовая продемонстрировала свои умения. Знаменитость опубликовала видео, на котором в топе и обтягивающих лосинах встает в стойку вверх ногами.

Ирина Горовая похвасталась результатом постоянных тренировок и показала стойку вверх ногами

"В любом деле, где нужно пройти через свои страхи и сопротивление, помогают: регулярность и смелость. Маленькими шагами – к большим целям. Всегда боялась самостоятельно делать стойку на руках, вот что вышло за два месяца постоянных тренировок", – поделилась продюсер .

Отметим, Ирину Горовую тренирует звездная тренерша Анита Луценко. Ранее спортсменка хвасталась достижениями своей подопечной и рассказывала, насколько у нее получилось похудеть за восемь недель тренировок.

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