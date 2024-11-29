46-летняя Ирина Горовая закрутила новый роман и впервые рассказала об избраннике

Украинская продюсер Ирина Горовая заинтриговала кардинальными изменениями в личной жизни.

Так, знаменитость впервые за длительное время подтвердила слухи о своем новом романе. Лишь в начале весны этого года Ирина уверенно отрицала любые отношения. Впрочем, сейчас она перестала скрывать, что все же у нее есть возлюбленный, с которым они уже четыре года вместе. Больше подробностей Горовая не стала раскрывать. И в то же время добавила, что является поклонницей такой формы отношений, которая может казаться необычной для других.

"Есть возлюбленный. Это неважно кто. Не хочу выносить это в публичное пространство. Потому что у меня специфическое отношение к любви и кто такой возлюбленный. Вообще форма, которую я понимаю для себя после двух браков, она немного отличается от стандартной. Где-то четыре года вместе", — поделилась продюсер в программе "Ранок у великому місті".

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Отметим, Ирина Горовая уже дважды официально состояла в браке. Первым ее мужем стал музыкант Юрий Горовой. У пары родилась дочь Наталья. После развода продюсер вышла замуж за рэпера Потапа, от которого впоследствии родила сына Андрея. Однако их отношения тоже закончились. Но до сих пор они продолжают общаться на темы воспитания общего ребенка.

К слову, недавно 16-летний сын Ирины Горовой и Потапа Андрей рассказывал, в каких отношениях с отцом и когда уедет к нему за границу.

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