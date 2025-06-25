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46-летняя известная украинская ведущая беременна первенцем: "Это просто чудо"
Инна Шевченко также рассказала, с какими трудностями столкнулась во время планирования беременности.
Известная украинская телеведущая Инна Шевченко беременна первенцем от мужа, французского режиссера Лорана Жави.
Знаменитость начала планировать стать мамой еще до полномасштабной войны. Она активно консультировалась с французскими врачами. С началом российского вторжения Шевченко отложила беременность. Однако впоследствии, учитывая возраст, ведущая понимала, что время уходит. Знаменитость беременела с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В интервью kp.ua телеведущая признается, что это не прошло без сложностей. Врачи советовали Инне взять донорскую яйцеклетку. Впрочем, она отказалась.
"Я начала консультироваться с французскими врачами, потом началось полномасштабное вторжение, мы год находились в большом шоке. И только через год решили, что надо ускорять эти процессы. Мы пошли к репродуктологу, и он говорит: "Вам 44, если бы вы пришли в 43, у вас бы было гораздо больше шансов. А так - 5%". Мне предлагали взять донорскую яйцеклетку, потому что так будет проще. Но я не захотела и таки настаивала на том, что будем пробовать с моими. Тем более, у меня были хорошие анализы", - поделилась знаменитость.
Наконец, после третьей попытки ЭКО Шевченко смогла забеременеть. Ведущая считает это чудом, ведь даже муж был не уверен, что у них получится. Сама же знаменитость не теряла надежды. Сейчас ведущая наслаждается своим новым статусом и готовится к появлению ребенка на свет, что произойдет осенью.
"Нам действительно повезло, что у нас получилось. А получилось у нас с третьей попытки. И это реально просто чудо. Даже мой муж не верил, что у нас получится. Только я верила, потому что очень настойчивая, всегда иду к своей цели и никогда не сдаюсь", - призналась Шевченко.
Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк родила первенца. Знаменитость на днях показала свой послеродовой животик, а также призналась, чего боялась во время беременности.