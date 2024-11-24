46-летняя известная украинская ведущая во второй раз вышла замуж и показала мужа, с которым живет в ОАЭ

Украинская телеведущая Василиса Фролова рассказала об изменениях в личной жизни.

На своей Facebook-странице знаменитость обновила статус и неожиданно сообщила о браке. Ее официальным мужем стал продюсер Дмитрий Котеленец, от которого она родила сына Родиона три года назад. Пара узаконила свои отношения 20 ноября. Кроме того, Василиса показала их общие с возлюбленным фото.

В настоящее время супруги проживают и строят бизнес в Дубае. В частности, избранник Фроловой работает для Warner Brothers в ОАЭ. Поначалу возлюбленные тщательно скрывали свой роман. Однако после появления у них первенца стали чаще показываться на публике вместе. Также у Котеленеца есть дети от предыдущего брака.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец

Отметим, что в свое время ведущая признавалась, что будущий муж появился в ее жизни неожиданно. В частности, когда она делала ремонт, Дмитрий помог ей с логистическими вопросами. В тот же день между ними произошла интимная связь, после которой звезда забеременела. Интересно, что в тот момент Фролова уже находилась в других отношениях с креативным директором Александром Стрижельчиком. Но с ним по понятным причинам пришлось развестись после 11 лет брака. И дальше у них начался роман с Дмитрием, который также распрощался со своей бывшей женой.

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