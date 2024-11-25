46-летняя известная украинская ведущая впервые показала фото со своей свадьбы в ОАЭ

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно объявила о замужестве, впервые показала, какой была ее свадьба.

Только недавно знаменитость сообщила об изменении статуса в личной жизни, а сейчас она поделилась, как выходила замуж. Василиса Фролова теперь является официальной женой продюсера Дмитрия Котеленца. Парочка узаконила свои отношения в ОАЭ, где уже продолжительное время проживает.

В Instagram-stories знаменитость показала, как они заключали брак. Ведущая опубликовала кадры, на которых она изображена в белом свадебном платье, а рядом с ней находился муж и 3-летний сын Родион. Влюбленные в тот момент официально заключали брак и подписывали соответствующие документы.

Василиса Фролова с мужем и сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

В свою очередь Василиса Фролова поблагодарила поклонников за поздравления и за то, что не забывают о ней: "Спасибо, что помните. И за поздравления тоже".

Отметим, что отношения Василисы Фроловой и Дмитрия Котеленца завязались случайно. Ведущая сделала ремонт в квартире, а мужчина помогал ей перевозить вещи. Тогда между парой произошла интимная связь, после которой знаменитость забеременела. Весной 2021 года Фролова родила первенца Родиона.

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