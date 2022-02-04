46-летняя Кейт Уинслет показала на видео, как выглядит без макияжа и фотошопа

46-летняя Кейт Уинслет показала на видео, как выглядит без макияжа и фотошопа

Актриса смыла на камеру косметику.

Оскароносная голливудская актриса Кейт Уинслет показала, как выглядит ее лицо без макияжа и фотошопа.

Так, 45-летняя звезда "Титаника" приняла участие в проекте L'Oreal по случаю Международного месяца поднятия самооценки — "Я этого стою". Артистка снялась в видео, где сначала позирует накрашенная. Затем знаменитость убрала с лица волосы и начала смывать косметику.

Во время процесса актриса подумала о том, как кто оценивает свою ценность в молодые годы.

"Мы думаем, что наша ценность заключается в нашем лице, форме тела, в том, сколько внимания мы получаем, или в том, насколько мы популярны, или сколько лайков у нас, по сравнению с друзьями. Но дело не в этом... Дело в том, что вы имеете право быть собой", – отметила она.

В комментариях пользователи выразили восхищение видом кумира без макияжа.

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