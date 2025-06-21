46-летняя Оля Полякова рассекретила три главных правила своего похудения: "Делюсь хитростями"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

Украинская певица Оля Полякова, которая всегда покоряет своим подтянутым телом и энергией, рассказала поклонникам о собственных проверенных принципах похудения.

В посте в Instagram артистка поделилась ежедневными ритуалами, которые помогают ей держать форму. Звезда отметила, что важным залогом стройности является самодисциплина. В частности, посоветовала следить за присутствием ежедневных физических нагрузок и не переедать на ночь.

"Делюсь хитростями. Первое - создайте вокруг себя дисциплину спорта, хотя бы на 20-30 мин в день. Второе - заканчивайте есть на ночь. Боже, я как раз обожаю перекусить в 23.00. Ну грешу, как все. Но знаете, как классно и прекрасно просыпаться, если удержался на ночь? Такая легкость, такая стройность. Животик прилипает к спине", - призналась певица.

Реклама

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Полякова также отметила, как побороть соблазн заглянуть в холодильник поздно вечером. Так, исполнительница в таком случае заменяет калории на приседания и медитации.

"Хочется на ночь что-то заточить из холодильника - поприседайте. Честно говорю, просто рукой снимает. Или начните медитацию и просто лелейте свой голод, идите в него. Он должен вам подарить легкость на утро. Поэтому сегодня можно потерпеть", - добавила звезда.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева показала свою стройную фигуру в бикини и как отдыхала с мужем на Волыни.