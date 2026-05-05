46-летняя Ребел Уилсон с женой во второй раз стали мамами и показали свою дочь-красавицу

Ребел Уилсон с женой

Австралийская актриса Ребел Уилсон и ее жена, дизайнер Рамона Агрума во второй раз стали родителями — у супругов родилась еще одна дочь.

Радостной новостью 46-летняя звезда поделилась в Instagram, опубликовав трогательное фото новорожденной в роддоме. Актриса также раскрыла имя малышки — девочку назвали Роуз Эстель. Девочка родилась 4 мая.

«С гордостью сообщаем о рождении нашей второй дочери — Роуз Эстель! Какое же это невероятное благословение — иметь еще одну маленькую девочку! С недавних пор, с 4 мая, нас уже четверо. Мы с Рамоной бесконечно благодарны судьбе за возможность расширить нашу семью», — поделилась эмоциями знаменитость.

Дочь Ребел Уилсон и Рамоны Аргумы

Как стало известно, на этот раз ребенка родила сама Рамона Агрума. Зато их первенца — дочь Ройс Лилиан, которой сейчас три года, — выносила суррогатная мать.

Напомним, Ребел Уилсон и ее избранница официально поженились 28 сентября 2024 года на Сардинии, где обменялись брачными обетами в романтической атмосфере. О своих отношениях пара впервые публично заявила еще в июне 2022 года — тогда актриса сделала каминг-аут и рассказала о романе с дизайнером. Уже через несколько месяцев, в начале ноября, у них появилась первая дочь. Сейчас семья живет в Лос-Анджелесе, ведет активную светскую жизнь и часто вместе появляется на публичных мероприятиях.

