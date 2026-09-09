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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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46-летняя Витвицкая накануне родов удивила, сколько кило набрала за 9 месяцев беременности

Ведущая ожидает появления первенца со дня на день.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Соломия Витвицкая

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о своем весе за время беременности.

Знаменитость в фотоблоге честно призналась, что колебания оказались незначительными. В частности, к ее привычному весу за все месяцы вынашивания малыша прибавилось всего около пяти кило. Соломия объяснила это особенностью своей фигуры.

«На самом деле у меня были запасы еще до беременности, поэтому сейчас набрала не более 4-5 кг», — написала будущая мама.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Также Витвицкая ответила на вопрос о желаемом количестве детей. Ведущая признается, что решиться или нет на еще одного малыша поможет ее первый опыт материнства. Так что окончательно она определится после появления на свет первенца.

«Я еще не совсем понимаю и осознаю, что меня ждет с первенцем. Поэтому точно загадывать не буду», — объяснила знаменитость.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

К слову, уже в этом месяце, в сентябре, Соломия Витвицкая и ее муж-военный Алексей Ситайло станут родителями сынишки. Ведущая будет рожать в одном из частных роддомов в Киеве.

Напомним, недавно Соломия Витвицкая показала семью своего мужа. В частности, попозировала со свекром на фото и публично обратилась к нему с поздравлениями.

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