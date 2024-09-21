47-летний EL Кравчук рассказал о возрастных изменениях и своей особой диете: "Научился иначе"

Украинский певец EL Кравчук высказался о своем возрасте и поддерживает себя в прекрасной форме.

47-летняя звезда признается, что сейчас он не зависит от цифр в паспорте и наоборот чувствует себя мудрее и глубже в отличие от себя 25-летнего. И добавляет, что раньше ему не нравилось пристрастное отношение к нему из-за молодого возраста и внешности. И сейчас, по мнению EL Кравчука, все поменялось.

"Мне 47. Мне очень интересно в этом возрасте. Потому что это возможность очень содержательно, серьезно общаться. Когда мне было 25, мне хотелось быть более глубоким человеком, а меня воспринимали как секс-символа и достаточно поверхностно. Это тоже немного сексизм. Если человек симпатичный – ну и что? И мне это не очень нравилось. Я думал, что когда мне будет 40, жизнь закончится. Какие 40? Но ведь я понял – так интереснее. Я лучше стал петь, я чему-то научился иначе, я становлюсь технологически лучше, я быстрее думаю, я менее суетливый по жизни. И принимаю решения, которые, возможно, сейчас более точные, содержательные – как на сцене, так и в жизни", – рассказал артист в интервью hrmadske.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

Как говорит EL Кравчук, с возрастом ему прекратил нравиться приписанный статус "секс-символа 1990-х". Однако признает, что выглядит прекрасно в свои 47 лет и охотно делится секретами. Так, исполнитель придерживается здорового питания по принципу употребления непереработанных органических продуктов и почти не употребляет алкоголя.

"Почему я выгляжу так? Я считаю, что нужно есть, как первобытный человек, который жил 10 тысяч лет назад. Человек очень медленно меняется. Мы думаем, что изменения, происходящие в организме со временем, толкают, например, есть сосиски, какую-то переработанную пищу. Что ели люди десять тысяч лет назад? Они ели просто мясо, хлеба не было, они ели просто орешки какие-то, злаки, какие ягоды. И все из этого делали. И вот я стараюсь свою диету делать именно такой. Есть так, как ели люди 10 тысяч лет назад. Алкоголь немного, но ведь я люблю вино. И вино тоже пили в то время. Вино – это искусство. Вином не нужно напиваться. Оно для вкуса, настроения", - объясняет EL Кравчук.

Напомним, недавно певица СолоХа попала в скандал из-за критики внешнего вида известных украинских звезд. Артистка уже отреагировала на хейт и призналась, отказалась ли бы от своих слов.

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