47-летний известный украинский певец признался, что живет с мамой, и объяснил почему

Известный украинский певец EL Кравчук, который ранее рассказывал о драке с Фаготом, признался, что живет с мамой.

47-летний артист говорит, что раньше они проживали по отдельности. Однако два года назад в семье Кравчука случилось горе. Умер отец артиста, а его мама осталась одна. Поэтому EL Кравчук переехал к ней, чтобы в трудный момент поддерживать ее. Сейчас родному человеку певца 85 лет. Исполнитель говорит, что помогает ей и заботится о ней.

"У меня два года назад умер отец, и я должен был переехать к маме на время. Сейчас я ее поддерживаю. Ей 85 лет. Она уже женщина в почтенном возрасте, как говорят", — рассказал артист в интервью "Люкс ФМ" ".

EL Кравчук

Исполнитель отметил, что мама – его очень хорошая подруга. Несмотря на солидный возраст, она ведет довольно активный образ жизни. Правда, EL Кравчука возмущает, что у мамы есть вредные привычки – курение и кофе.

"Она очень хорошая моя подруга. Скажу честно, она курит, пьет кофе и иногда может мне матом что-то сказать", — добавил артист.

Напомним, недавно EL Кравчук откровенно рассказал о болезненном разрыве с любимым человеком. Исполнитель также показал, как выглядел в молодости.

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