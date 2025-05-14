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47-летний Том Харди шокировал своими проблемами со здоровьем и удивил причиной их появления
Звезда Голливуда говорит, что его "тело разваливается на куски", и объяснил, из-за чего это произошло.
Известный голливудский актер Том Харди шокировал своими многочисленными проблемы со здоровьем.
Знаменитость говорит, что "его тело разваливается на куски". А причиной этому якобы бы стала карьера. В частности, 47-летний Том Харди прославился в Голливуде своими ролями в боевиках. Он снимался в фильмах о Бэтмене, в "Безумном Максе", "Веноме" и многих других картинах. На экране актер демонстрирует немало боевых сцен, а для этого нужно иметь хорошую физическую форму. Харди в журнале Esquire UK признается, что это не прошло бесследно для его здоровья. У артиста проблемы с коленом, грыжа межпозвонкового диска в спине, ишиас и подошвенный фасциит. К слову, Том Харди также принимал участие в турнирах по боевым искусствам, что тоже без травм не прошло.
"Я перенес две операции на колене, у меня грыжа межпозвонкового диска в спине, а также ишиас. И у меня есть это... это подошвенный фасциит? Откуда это взялось? И почему? Почему?! А еще я потянул сухожилие в бедре. Теперь мое тело разваливается на куски, и лучше не становится", - откровенно признался актер.
Напомним, недавно украинская певица Камалия заговорила о своих проблемах со здоровьем. Артистка удивила, что именно из-за этого не может похудеть.