47-летняя Елена Кравец призналась, как это быть мамой маленьких детей: "Родила их немного поздно"

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец высказалась о воспитании 7-летних двойняшек – Вани и Кати.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость призналась, что быть мамой – это очень сложно. Кроме того, Елена Кравец считает, что родила младших детей немного поздно. Раньше ведущей было очень сложно соединить работу, личную жизнь и воспитание двойняшек.

Елена Кравец

"Это тяжело, но ведь я не единственная. Дети – это тяжело, но ты с ними очень взрослеешь, они просто требуют от тебя взрослой позиции. По-моему, я говорю за себя, а не за всех женщин, я родила их немного поздно, в 39 лет. Они сейчас уже более интегрированы в мою жизнь, а раньше мне нужно было немного на шпагате разъезжаться: работа, то, что мне нравится, и та степень погруженности в их жизнь была очень велика. Требовали, чтобы возле них вертелся весь мир и я", — поделилась ведущая.

Сейчас актриса приучает их к самостоятельности и дает понять, что они сами могут организовывать свой досуг. Кравец хочет, чтобы двойняшки понимали, что маме нужно время для себя и она не всегда может быть рядом.

Елена Кравец / Фото: скриншот с видео

"Сейчас они взрослеют. Я понимаю, что я могу говорить им правду, что я очень устала, что я не должна обеспечивать им досуг. Я их понемногу готовлю к тому, что теперь я в доме не всегда как главная обезьяна им нужна. У меня может быть своя жизнь и она должна быть", — прокомментировала актриса.

Также Кравец поделилась, как ей работается в паре с 20-летней дочерью Марией. К слову, они вместе ведут на YouTube подкаст "Вдома поговоримо". Как призналась Кравец, ей с дочерью очень комфортно работать. Правда, по словам ведущей, иногда в работе она может быть жесткой и требовательной. Тем не менее, Маша не обижается на маму и уже привыкла к ее манере общения в работе.

Елена Кравец со старшей дочерью / Фото: instagram.com/lennykravets

"Мне круто! Мне так нравится, мне так комфортно и легко с ней. Я знаю, что я иногда бываю очень прихотливой. Я иногда в работе бываю более резкой, чем в жизни. Она уже тоже приспособилась и может не обращать внимание на такие штуки. А так мне с ней очень комфортно", — рассказала актриса.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАОДИНЦІ | ОЛЕНА КРАВЕЦЬ: про розмови з дітьми під час вибухів, сприйняття віку і своє минуле

Читайте также: