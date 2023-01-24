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47-летняя Ева Лонгория в белом бикини похвасталась стройной фигурой на яхте

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
3231
Время на прочтение
1 мин
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47-летняя Ева Лонгория в белом бикини похвасталась стройной фигурой на яхте

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Актриса напомнила о солнечных днях.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория даже в свои 47 лет очаровывает поклонников подтянутой фигурой.

Американская актриса поделилась в Instagram солнечными фотографиями по отдыху. На фоне морского пейзажа Лонгория позировала на яхте, наслаждаясь божьей коровкой в белом бикини и солнцезащитных очках. На фото Ева продемонстрировала длинные ножки и стройную талию.

"Кто-то еще скучает по летнему солнышку?", — спросила у поклонников Лонгория.

Ева Лонгория / © instagram.com/evalongoria
Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

В комментариях под фотографией поклонники актрисы сделали ей множество комплиментов о том, что она имеет отличный внешний вид.

  • Ты идеальна!
  • Вы истинная богиня!
  • Выглядите очень горячо!

Напомним, ранее Ева Лонгория залюбовала фотографиями с маленьким сыном в парных пижамах.

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Дата публикации
Просмотры
3231
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