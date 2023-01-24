47-летняя Ева Лонгория в белом бикини похвасталась стройной фигурой на яхте

Актриса напомнила о солнечных днях.
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория даже в свои 47 лет очаровывает поклонников подтянутой фигурой.
Американская актриса поделилась в Instagram солнечными фотографиями по отдыху. На фоне морского пейзажа Лонгория позировала на яхте, наслаждаясь божьей коровкой в белом бикини и солнцезащитных очках. На фото Ева продемонстрировала длинные ножки и стройную талию.
"Кто-то еще скучает по летнему солнышку?", — спросила у поклонников Лонгория.
В комментариях под фотографией поклонники актрисы сделали ей множество комплиментов о том, что она имеет отличный внешний вид.
- Ты идеальна!
- Вы истинная богиня!
- Выглядите очень горячо!
Напомним, ранее Ева Лонгория залюбовала фотографиями с маленьким сыном в парных пижамах.
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