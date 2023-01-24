47-летняя Ева Лонгория в белом бикини похвасталась стройной фигурой на яхте

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория даже в свои 47 лет очаровывает поклонников подтянутой фигурой.

Американская актриса поделилась в Instagram солнечными фотографиями по отдыху. На фоне морского пейзажа Лонгория позировала на яхте, наслаждаясь божьей коровкой в белом бикини и солнцезащитных очках. На фото Ева продемонстрировала длинные ножки и стройную талию.

"Кто-то еще скучает по летнему солнышку?", — спросила у поклонников Лонгория.

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

В комментариях под фотографией поклонники актрисы сделали ей множество комплиментов о том, что она имеет отличный внешний вид.

Ты идеальна!

Вы истинная богиня!

Выглядите очень горячо!

Напомним, ранее Ева Лонгория залюбовала фотографиями с маленьким сыном в парных пижамах.

Читайте также: