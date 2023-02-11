Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
47-летняя Ева Лонгория в полосатом купальнике показала фигуру на фоне бассейна

47-летняя Ева Лонгория в полосатом купальнике показала фигуру на фоне бассейна

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
522
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
47-летняя Ева Лонгория в полосатом купальнике показала фигуру на фоне бассейна

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Актриса показала стильный пляжный образ.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория в свои 47 лет выглядит прекрасно и молодо.

Американская актриса снова вдохновила своих поклонников хорошей фотографией в Instagram. Лонгория позировала в стильном виде.

Для отдыха у бассейна Ева выбрала полосатый купальник с разрезами, а также стильную черную шляпу с широкими полями.

Ева Лонгория / © instagram.com/evalongoria
Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

"Кто готов к лету?", — подписала фото Лонгория и добавила эмоджи в виде божьей коровки.

Поклонники актрисы написали в комментариях, что с такой фигурой, как в Лонгории, не следует беспокоиться из-за внешнего вида в летнем наряде.

  • Поделитесь своими секретами, как выглядеть так замечательно!
  • С такой фигурой – готова всегда!
  • Красивое сексуальное тело!

Ранее Ева Лонгория поделилась солнечными фотографиями по отдыху на яхте.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
522
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация