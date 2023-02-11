47-летняя Ева Лонгория в полосатом купальнике показала фигуру на фоне бассейна

Актриса показала стильный пляжный образ.
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория в свои 47 лет выглядит прекрасно и молодо.
Американская актриса снова вдохновила своих поклонников хорошей фотографией в Instagram. Лонгория позировала в стильном виде.
Для отдыха у бассейна Ева выбрала полосатый купальник с разрезами, а также стильную черную шляпу с широкими полями.
"Кто готов к лету?", — подписала фото Лонгория и добавила эмоджи в виде божьей коровки.
Поклонники актрисы написали в комментариях, что с такой фигурой, как в Лонгории, не следует беспокоиться из-за внешнего вида в летнем наряде.
- Поделитесь своими секретами, как выглядеть так замечательно!
- С такой фигурой – готова всегда!
- Красивое сексуальное тело!
Ранее Ева Лонгория поделилась солнечными фотографиями по отдыху на яхте.
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