47-летняя известная украинская актриса во второй раз стала мамой и показала новорожденного сыночка

Владимир Ращук и Виктория Билан

Известная украинская актриса Виктория Билан и ее муж, актер-военный Владимир Ращук, стали родителями во второй раз.

Об этом пара объявила в Instagram. Они опубликовали трогательное фото, на котором запечатлены их две руки, а рядом с ними третья крошечная. Как сообщила в своем Instagram 47-летняя Виктория Билан, малыш появился на свет 5 октября. Супруги назвали сына Яремой.

"05.10.2025 г. Ращук Ярема Владимирович! Сыночек, спасибо что выбрал нас своими родителями! Люблю тебя безгранично, моя вселенная! Как же долго мы ждали тебя, Яремчик", - говорится в сообщении артистки.

Виктория Билан и Владимир Ращук с новорожденным сыном / © instagram.com/vikki.bilan

Владимир Ращук уже тоже прокомментировал рождение сына. Он поблагодарил жену за малыша.

Отметим, для Виктории Билан и Владимира Ращука этот ребенок стал вторым. Супруги уже воспитывают взрослую дочь Екатерину. Девушка сейчас учится в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

