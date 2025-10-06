- Дата публикации
47-летняя известная украинская актриса во второй раз стала мамой и показала новорожденного сыночка
Артистка вместе со своим мужем-военным уже рассекретила имя ребенка.
Известная украинская актриса Виктория Билан и ее муж, актер-военный Владимир Ращук, стали родителями во второй раз.
Об этом пара объявила в Instagram. Они опубликовали трогательное фото, на котором запечатлены их две руки, а рядом с ними третья крошечная. Как сообщила в своем Instagram 47-летняя Виктория Билан, малыш появился на свет 5 октября. Супруги назвали сына Яремой.
"05.10.2025 г. Ращук Ярема Владимирович! Сыночек, спасибо что выбрал нас своими родителями! Люблю тебя безгранично, моя вселенная! Как же долго мы ждали тебя, Яремчик", - говорится в сообщении артистки.
Владимир Ращук уже тоже прокомментировал рождение сына. Он поблагодарил жену за малыша.
Отметим, для Виктории Билан и Владимира Ращука этот ребенок стал вторым. Супруги уже воспитывают взрослую дочь Екатерину. Девушка сейчас учится в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.
