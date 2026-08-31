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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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47-летняя известная украинская ведущая оказалась в "скорой" и шокировала серьезной травмой

Инна Шевченко серьезно травмировалась. Знаменитость объяснила, как это произошло.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Инна Шевченко

Инна Шевченко

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко оказалась в «скорой» с серьезной травмой.

Об этом 47-летняя знаменитость откровенно рассказала в Instagram-stories. Ведущая говорит, что это произошло совершенно случайно. В частности, она упаковывала винтажные вещи для своего магазина и в этот момент подвернула ногу. Сначала Инна Шевченко надеялась, что ничего не произошло. Однако ведущая вообще не могла ступать на ногу.

Наконец, знаменитости пришлось обратиться за помощью к врачам. В отделении «скорой» Инну Шевченко направили на рентген. К сожалению, травма оказалась серьезнее, чем сначала думала ведущая. У Инны Шевченко перелом кости ноги.

Инна Шевченко

Инна Шевченко

«Ночью упаковывала винтаж для своего магазина и подвернула ногу. Ступать не могу. Приехали в отделение скорой на рентген. Перелом…», — поделилась ведущая.

В Инны Шевченко перелом ноги

В Инны Шевченко перелом ноги

Напомним, сейчас Инна Шевченко проживает во Франции вместе со своим мужем-французом Лораном Жави. Осенью прошлого года у пары родился первенец — сын Матис. Ведущая впервые стала мамой в 47 лет. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала о других украинских звездах, которые родили после 40 лет, а также о том, как прошли их роды.

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