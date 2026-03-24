47-летняя известная украинская ведущая вышла замуж и показала фото со свадьбы в Абу-Даби

Семейный статус знаменитости изменился еще в феврале, но лишь сейчас она об этом сообщила.

Автор публикации
Валерия Сулима
Валерия Крук

Валерия Крук / © instagram.com/valeriyakruk

Известная украинская телеведущая и модель Валерия Крук вышла замуж.

Об этом 47-летняя знаменитость объявила в своем Instagram. В частности, ведущая опубликовала серию свадебных фотографий, на которых она изображена в белом платье, а ее возлюбленный в черном костюме.

Валерия Крук вышла замуж / © instagram.com/valeriyakruk

Как оказалось, Валерия Крук вышла замуж еще 26 февраля, однако только сейчас она об этом объявила. Свадьба знаменитости состоялась в Абу-Даби. Об этом стало известно из локации, которую ведущая указала под фото.

"26.02.2026", - рассекретила дату своей свадьбы знаменитость.

Отметим, своего мужа Валерия Крук не показывала. На фото избранник ведущей позирует со спины. Однако известно, что долгое время ведущая находилась в отношениях с младшим на восемь лет украинским футболистом Александром Яковенко. Внешне муж модели похож на спортсмена. Поэтому, вполне вероятно, что Валерия Крук и Александр Яковенко наконец-то поженились.

Напомним, после свадьбы ведущая не сразу смогла покинуть ОАЭ. Знаменитость там застряла на фоне атаки Ирана. Валерия Крук показывала, как убегала из Дубаи и как в аэропорту столкнулась с обстрелом.

