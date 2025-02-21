47-летняя Камалия рассекретила свою шокирующую диету: "По 20 часов не ем"

Украинская певица Камалия, которая недавно раскрыла бывшие отношения с тираном, рассказала собственные секреты красоты.

Знаменитость постоянно работает над усовершенствованием тела и подчеркивает, что это дается ей довольно сложно. В частности, недавно говорила, как ее фигура изменилась под влиянием постоянного стресса и здоровья после гормональной терапии и операции на фоне онкологии. Впрочем, звезда все же не сдалась и недавно выбрала для себя интервальную голодовку.

По словам Камалии, она худеет посредством длительного отказа от еды. Так, артистка большинство времени в сутках не потребляет никаких калорий, а затем делает только один легкий перекус. Обычно он состоит из супа, салата или мяса.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я на интервальном питании. По 20 часов не ем, а потом один раз поела и все. Это обычно супчик, какой-нибудь салатик. Возможно, кусочек мяса или печени", — отметила звезда в интервью М1.

Напомним, недавно Камалия честно ответила, кто ее обеспечивает во время войны и возможно ли в будущем ее воссоединение с бывшим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром.

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