47-летняя Каролина Ашион со слезами на глазах рассказала, как мечтала забеременеть: "Это очень болезненная тема"

Украинская телеведущая Каролина Ашион откровенно рассказала о том, что очень мечтала иметь детей.

Сейчас знаменитости 47 лет, и она считает, что очень затянула время. "Биологические часы у любой женщины есть и к ним нужно прислушаться. Если бы можно было вернуться к отметке 30-35 лет. Это начало моих отношений с Дмитрием, то я бы сейчас все переиграла", — сказала Ашион.

Она рассказала, что 15 лет состояла в гражданском браке с мужчиной по имени Дмитрий, от него она очень хотела иметь ребенка. Пара познакомилась на канале М1, где Каролина была уже звездой, а Дмитрий – журналистом.

Каролина Ашион с эксчеловиком Дмитрием

"Очень мечтала, что у нас будет очень красивый ребенок и это был первый мужчина в моей жизни, от которого я очень хотела иметь ребенка", — призналась ведущая.

Каролина Ашион с эксчеловиком Дмитрием

Она также добавила, что делала процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), которая предусматривает проверку обоих родителей. Как рассказала Ашион, у Дмитрия по показателям все было хорошо:

"Конечно, что я наверное, бы все переиграла. Я бы занялась деторождением гораздо раньше и более серьезно. Тогда мне казалось, та, еще столько времени. Я еще все успею. А потом, когда ты начинаешь лупить эту скалу и у тебя не получается и ты опять таки заходишь на этот круг, и опять не выходит.. А потом еще один. Это истощает… Первый раз, второй раз. А потом ты уже заходишь в эту воду и тебе страшно. Из-за того, что ты никогда не знаешь, получится, не получится. Я бы всем девушкам советовала не затягивать. Ничего не ждать. Не полагаться на то, что сейчас у меня будет большая квартира, появится автомобиль, вот тогда я буду готова. Нет. Это все бред. Надо делать все вовремя", – сказала Королина.

Не сдерживая слез Каролина призналась, что она очень хотела иметь ребенка. Более того, у нее на телефоне есть изображение девочки, которую она себе представляла как свою дочь:

"Я очень затянула время. Теперь уже мне нужно воспринимать себя в этом мире немножко… Ну, не так, как я мечтала. Потому что я хотела иметь ребенка. У меня даже на заставке сейчас на телефоне есть девочка, которую я представляла, это она … и мне всегда хотелось… короче говоря, это очень болезненная тема… Я не знаю, может быть, эта девочка на заставке моего телефона так и останется на всю жизнь моей мечтой… Говорят, что дети выбирают своих родителей. это Божий промысел, и мне нравится эта теория. Или мой ребенок еще меня не выбрал, или просто мне не суждено с этим человеком", — сказала Ашион.

Также ведущая призналась, что возможность усыновить ребенка она пока не рассматривала, поскольку на данный момент не в состоянии рассматривать столь важные жизненные решения.

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