47-летняя Лидия Таран рассказала о трудностях обучения во Франции: "Первую сессию завалила"

Лидия Таран / © instagram.com/lidiyataran

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Известная телеведущая Лидия Таран, которая с началом полномасштабной войны уехала во Францию вместе с дочерью, рассказала, как решила получить образование за рубежом и с какими трудностями столкнулась.

Таран ранее делилась, что завершила магистратуру по стратегическим коммуникациям во французском вузе. Как оказалось, тогда звезда имела недостаточный уровень владения языком, но заранее решила просчитать шаги на случай потери работы в Украине.

"Когда мы приехали во Францию, была, как и все, дезориентирована, не знала, будет ли работа. Но ее оказалось так много, что времени на какие-то курсы или программы поддержки просто не осталось. Как-то решила: если вдруг останусь без работы — надо иметь план Б. Подала документы, была уверена, что меня не возьмут, потому что мой уровень французского тогда был недостаточен. Я еще наивно надеялась, что некоторые курсы будут на английском. Но нет — все было исключительно на французском", — рассказала ведущая в интервью oboz.ua.

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Лидия Таран / © пресс-служба канала "1+1"

Неожиданно для себя, Лидию все же зачислили в университет. Как она предполагает, это могло быть из-за особого подхода к украинцам в первый год войны. Но уже обучение оказалось сверхсложным вызовом. Тем не менее, знаменитость поставила перед собой цель — именно таким образом усовершенствовать французский язык.

"Я восприняла это как шанс выучить язык методом полного погружения. Начала ходить на лекции и чувствовала себя как в кипятке: или сгоришь, или выплывешь. Первую сессию я завалила, пересдала потом. Экзамены были по три в день — все письменно. Нельзя было наврать — немного на английском, немного жестами", — поделилась 47-летняя Таран.

Лидия Таран / © пресс-служба канала "1+1"

Несмотря на все сложности, ведущая доказала, что способна справиться. По ее словам, интенсивный ритм обучения и полная интеграция в языковую среду дали положительный результат. В частности, об этом свидетельствует написанная и защищенная полностью на французском языке магистерская работа.

"И как-то таки смогла. В итоге за эти годы мой уровень французского вырос колоссально. Я работала на этом языке, решала все бытовые и профессиональные вопросы на французском — и это ускорило усвоение в разы. По сравнению с людьми, которые просто ходят на курсы, мой прогресс — в тысячи раз быстрее. Потому что в конце я не просто сдавала сессии, а написала 70-страничную научную работу и защитила ее. Этот режим "бешеной белки" был тяжелый, но эффективный. За очень короткое время я вышла на уровень французского, которого обычно достигают за три года", — пояснила звезда.

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Напомним, недавно Лидия Таран рассекретила свою профессию во Франции и почему не чувствует принадлежности к эмигрантам.