47-летняя Лидия Таран высказалась о личной жизни и почему скрывает ее

Лидия Таран / © пресс-служба канала "1+1"

Реклама

Известная украинская телеведущая Лидия Таран, которая недавно назвала свою профессию во Франции, рассказала подробности личной жизни.

Знаменитость обычно держит эту тему за семью замками. По ее словам, всему причиной являются ее предыдущие публичные отношения с Андреем Доманским. Пройдя тот период и разойдясь с ним, ведущая окончательно для себя решила не афишировать новые романы и не рассказывать никаких подробностей.

"В первой половине жизни я уже достаточно делилась личным — провела много лет в довольно публичном пространстве. Тогда и соцсети только появились, и желтая пресса — до конца еще не были понятны новые правила игры. Я не хочу об этом говорить. Сейчас у меня нет желания выносить личное на всеобщее обозрение", — пояснила Лидия в интервью oboz.ua.

Реклама

Лидия Таран / © instagram.com/lidiyataran

К слову, у Лидии Таран от отношений с ведущим Андреем Доманским есть дочь по имени Василиса, которая может похвастаться немалыми достижениями за рубежом. Пара с 2010 года не вместе — они разошлись через пять лет отношений.

Напомним, недавно Леся Никитюк показала отца своего первенца и как Дмитрий помогает ей ночью убаюкивать сына.