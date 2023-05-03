47-летняя Милла Йовович побрила голову машинкой и показалась с новой прической

Артистка не боится экспериментировать с внешностью.
Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович отважилась на эксперименты над своей внешностью.
Как рассказала звезда "5 элемента" на странице в Instagram, у нее была под рукой машинка для стрижки, поэтому она, не долго думая, взяла и побрила голову.
"Почувствовала, что мне нужны изменения. И у меня под рукой оказалась машинка для стрижки. Во всяком случае, они отрастут. Нравится вам это или вы ненавидите это, но дело сделано, и теперь посмотрим, во что это выльется", — прокомментировала Йовович.
Также в фотоблоге артистка поделилась результатами стрижки, сделанной собственноручно. На фото Йовович изображена с мокрыми взъерошенными волосами.
В свою очередь поклонники отметили, что восхищаются своим кумиром независимо от того, что у нее на голове: "все равно, что на голове – вы красавица!", "Боже, какая кожа! Больше 30 и не дашь", "Милла, ты выглядишь потрясающе и сексуально", "я думаю, что прическа выглядит очень мило".
Напомним, что недавно дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон, похожая на маму как две капли воды, предстала в дерзкой фотосессии с ирокезом на голове и в куртке-косухе.
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